A queixa prende-se com o facto de a equipa do País de Gales ainda não ter pago a primeira parte da transferência do jogador argentino, no valor de seis milhões de euros. Perante a queixa, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que esperava que fosse alcançado um acordo entre a organização e os dois clubes.

Emiliano Sala morreu no dia 21 de janeiro, após a queda do avião onde seguia, no Casal da Mancha. O acidente ocorreu três dias depois de o negócio ter sido anunciado.