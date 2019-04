Azerbaijão abdica do registo de doenças para adeptos na final da Liga Europa

A UEFA congratulou-se hoje com a decisão de o Azerbaijão abdicar do registo do HIV e da hepatite nos pedidos de visto para a final da Liga Europa de futebol, marcada para Baku em 29 de maio.

Segundo um comunicado do organismo de cúpula do futebol europeu, a remoção desta confirmação foi feita "após um pedido da UEFA em favor dos adeptos que queiram viajar para assistir ao jogo".

A UEFA afirma ter sentido "que a questão era de natureza discriminatória, não podendo impedir os adeptos de assistir à final da Liga Europa ou a jogos do Euro2020 no Azerbaijão".

Lusa.