Fernando Gomes felicita FC Porto pela conquista da UEFA Youth League

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitou esta segunda-feira o FC Porto pela conquista por pazrte da sua equipa de sub-19 da UEFA Youth League, em Nyon, na Suíça.

"É com grande alegria que felicito o FC Porto pela brilhante conquista da Youth League, a mais importante competição do futebol de formação europeu ao nível de clubes", começou por dizer Fernando Gomes, em declarações à página oficial da FPF.

O líder federativo enalteceu o trabalho desenvolvido pelo clube 'azul e branco':

"Servido por jogadores de inegável brilhantismo e talento, que contribuíram e contribuem para as excelentes prestações e sucessos das nossas seleções nacionais de formação, o FC Porto demonstrou, coletivamente, no mais exigente dos palcos, todo o trabalho, talento e qualidade do jovem jogador nacional e do futebol português."