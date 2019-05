Iker Casillas: "Um grande susto mas com as forças intactas"

Iker Casillas sofreu esta quarta-feira um enfarte do miocárdio durante o treino no Olival e teve de ser submetido a um cateterismo.

Em comunicado, o FC Porto informou que Casillas foi encaminhado para o Hospital CUF Porto, onde se encontra internado, e "está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido".

Foi a partir do hospital que o guarda-redes espanhol partilhou uma publicação nas redes sociais, acompanhada da legenda: "Tudo controlado por aqui, um grande susto mas com as forças intactas. Muitíssimo obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho".

Antes, numa mensagem via telemóvel citada pelo jornal Marca, que Casillas deixou aos familiares e amigos mais próximos, o jogador disse estar "tranquilo", depois de ter recebido inúmeras mensagens de apoio e desejos de rápidas melhoras.

O guarda-redes dos azuis e brancos deverá ficar afastado dos relvados até ao final da época.

Os especialistas estão confiantes que, ainda assim, o jogador poderá regressar aos relvados na próxima temporada. O cardiologista Carlos Gonçalves disse à SIC que acredita que Iker Casillas vai recuperar a 100% e pode voltar a jogar:

De Cristiano Ronaldo a Luís Figo, passando pelos rivais Benfica e Sporting, o desejo é unânime: todos pedem rápidas melhoras para o emblemático guarda-redes do FC Porto.

Também a equipa de andebol dos dragões, que venceu esta quarta-feira o Benfica por 28-23, em jogo do campeonato nacional, deixou uma mensagem de apoio a Casillas:

Há pouco mais de um mês, Iker Casillas, que faz 38 anos este mês, renovou o contrato com o FC Porto, onde chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo na última temporada ajudado os dragões a alcançarem o título nacional.

Luis Vieira

Numa carreira que já dura duas décadas, o guardião conquistou um Campeonato do Mundo e dois Europeus com a seleção espanhola e, ao serviço do Real Madrid, foi cinco vezes campeão de Espanha e levantou três vezes o troféu da Liga dos Campeões.

No currículo, Casillas tem ainda um Campeonato do Mundo de clubes e duas Supertaças Europeias, além deduas Taças do Rei de Espanha.

Action Images

Com 167 internacionalizações por Espanha, o guarda-redes entra na lista dos jogadores de sempre que mais vezes representaram La Roja.