Sara Carbonero partilha fotografia com Casillas no hospital

Iker Casillas sofreu esta quarta-feira um enfarte do miocárdio durante o treino no Olival e teve de ser submetido a um cateterismo.

Em comunicado, o FC Porto informou que Casillas foi encaminhado para o Hospital CUF Porto, onde se encontra internado, e "está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido".

Depois da reação de Casillas nas redes sociais, Sara Carbonero, mulher do jogador espanhol, também já reagiu.

Através do Instagram, partilhou duas fotografias, acompanhadas da legenda: "Felizmente tudo não passou de um susto. Muitíssimo obrigado por todas as demonstrações de carinho e preocupação. Como me dizia hoje uma boa amiga, a vida tem às vezes essa estranha forma de nos lembrar que devemos celebrar cada momento":