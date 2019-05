Chefe do Governo espanhol envia "forte abraço" a Casillas

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, enviou hoje "um forte abraço" ao guarda-redes do FC Porto, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino desta manhã, no Porto.

"Um forte abraço para Iker Casillas e sua família. Esperamos as suas rápidas melhoras e tê-lo de novo defendendo a baliza. Muita #forçaIker! Estamos contigo!", escreveu o chefe do Governo espanhol na sua conta da rede social Twitter.

Outros líderes políticos espanhóis também aproveitaram as redes sociais para manifestar o seu apoio ao jogador do FC Porto.

"Força Iker Casillas; Coragem campeão. Desejo-te uma pronta recuperação. Um abraço a toda a família", escreveu Pablo Casado, presidente do Partido Popular.

Albert Rivera, presidente do partido Cidadãos, admitiu estar chocado com a notícia, esperando que "Iker Casillas recupere completamente e o mais rápido possível".

O deputado da Esquerda Republicana da Catalunha Gabriel Rufián também não ficou indiferente, dizendo: "Os campeões têm corações de ouro. Força Iker."

O guarda-redes espanhol Iker Casillas está bem e estável, após ter sofrido "um enfarte agudo do miocárdio durante o treino", informou hoje o FC Porto.

Há pouco mais de um mês, Iker Casillas, que faz 38 anos este mês, renovou o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo na última temporada ajudado os 'dragões' a alcançarem o título nacional.

Numa carreira que já dura duas décadas, o guardião conquistou um Campeonato do Mundo e dois Europeus com a seleção espanhola e, ao serviço do Real Madrid, foi cinco vezes campeão de Espanha e levantou três vezes o troféu da Liga dos Campeões.

No seu currículo, Casillas tem ainda um Campeonato do Mundo de clubes e duas Supertaças europeias, além de duas Taças do Rei de Espanha.

Com 167 internacionalizações por Espanha, o guarda-redes entra na lista dos jogadores de sempre que mais vezes representaram a sua seleção.



Lusa