Médico do FC Porto diz que Casillas está "com o humor que o carateriza"

Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio esta quarta-feira durante o treino do FC Porto. O guarda-redes foi levado de imediato para o hospital e já está a recuperar. Até já postou uma fotografia nas redes sociais a dizer que está tudo controlado. O médico do FC Porto diz que Casillas está bem, "com o humor que o caracteriza".