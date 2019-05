Na antevisão ao encontro da 33ª jornada da I Liga, que o FC Porto joga frente ao Desportivo das Aves, Sérgio Conceição confessou que "a vida é mais importante que o futebol", afirmando que a equipa do FC Porto está "com o jogador e com a sua família".

O treinador portista admitiu que "no momento ficámos apreensivos" com toda a situação, mas "felizmente o Iker está bem".

A comitiva portista vai visitar o jogador, esta tarde, à unidade hospitalar, antes de se concentrar para o jogo de amanhã.

O guarda-redes espanhol encontra-se internado, na Cuf do Porto, desde quarta-feira, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio durante uma sessão de treinos da equipa portista.