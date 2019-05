Sá Pinto defende continuidade de Marcel Keizer no Sporting

O treinador Ricardo Sá Pinto defendeu este domingo a continuidade de Marcel Keizer no comando do Sporting, argumentando que o holandês fez uma boa temporada no futebol luso e ainda está em condições de conquistar a Taça de Portugal.

"Acho que Marcel Keizer tem condições para continuar. Está a fazer um bom trabalho, merece continuar. Não é fácil, logicamente, para um treinador estrangeiro chegar, adaptar-se e ter resultados, nomeadamente no Sporting", defendeu Sá Pinto, à margem do Estoril Open em ténis.

Sob a orientação de Keizer, que substituiu José Peseiro já no decorrer da temporada, o Sporting conquistou a Taça da Liga, vai defrontar o FC Porto na final da Taça de Portugal e vai terminar a I Liga no terceiro lugar.

A duas jornadas do final do campeonato e, apesar do Benfica deter dois pontos de vantagem sobre o FC Porto, o ex-treinador e ex-jogador do Sporting acredita que ainda nada está decidido.

"No futebol tudo é possível. Nesta altura, há dois grandes candidatos e tudo é possível. O Sporting já garantiu o terceiro lugar, já ganhou a Taça da Liga e pode também vencer a Taça de Portugal", destacou Sá Pinto, que ainda não decidiu o seu futuro, após a saída do Legia de Varsóvia.

Lusa