Casillas dá os bons dias a partir do hospital e garante estar a recuperar bem

O guarda-redes espanhol do FC Porto Iker Casillas garantiu hoje, na rede social Twitter, que está bem e a recuperar do enfarte agudo do miocárdio sofrido na terça-feira.

"Bons dias!! Eu com coração feliz, e vocês?? Continuamos a melhorar", escreveu o guardião espanhol, de 37 anos.



Iker Casillas está internado no Hospital CUF Porto, para onde foi conduzido na quarta-feira, após ter-lhe sido diagnosticado o problema cardíaco, ainda no Centro de Estágios PortoGaia, no Olival.



Há pouco mais de um mês, Casillas renovou o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo ajudado os 'dragões' a alcançarem o título de campeão nacional na temporada passada.

Com Lusa