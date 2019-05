Casillas diz que será ele a anunciar o fim da carreira e pede tranquilidade

O futebolista internacional espanhol Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, disse hoje que será ele a anunciar o fim da carreira, "quando chegar o momento", pedindo "tranquilidade", em nota publicada no Twitter oficial.



"Haverá um dia que terei de me retirar. Deixem-me anunciar quando chegar o momento. Por agora, tranquilidade. Ontem [quinta-feira] , fui observado pelo Dr. Filipe Macedo. Está tudo bem. Isso sim é uma grande notícia que queria dar a todos", escreveu Casillas.



O guarda-redes recupera de um enfarte agudo do miocárdio, tendo hoje estado no Olival, de visita aos colegas de equipa do FC Porto, antes do jogo de sábado, da 34.ª e última jornada da I Liga, diante do Sporting.



Em 01 de maio, o futebolista sentiu-se mal no treino dos 'dragões', que mais tarde comunicaram a hospitalização de Casillas e a gravidade da situação, com o jogador a ser sujeito a um cateterismo.



Na quinta-feira, em entrevista ao jornal O Jogo, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, disse que o guarda-redes ainda tem um ano de contrato e que a vontade é que permaneça "na estrutura do FC Porto".



"E não é apenas mais um ano. O Casillas é um dos nossos e terá sempre lugar no FC Porto", afirmou Pinto da Costa.



Lusa