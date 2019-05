Associação de Árbitros contesta tarja dos SuperDragões

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) repudiou no sábado a irónica tarja exibida ao intervalo do FC Porto-Sporting, considerando que a personificação do insucesso desportivo nos árbitros é "um exemplo da falta de cultura desportiva".



No arranque da segunda parte do jogo no Estádio do Dragão, no Porto, entre FC Porto e Sporting, da 34.ª e última jornada da I Liga, que os 'azuis e brancos' venceram por 2-1, a principal claque do clube portuense exibiu uma tarja com o 'onze' do novo campeão nacional, em que os rostos que preenchiam a foto do Benfica eram, na sua maioria, de árbitros, entre os quais estava o de Fábio Veríssimo, que dirigiu o clássico, árbitros auxiliares, videoárbitros e o primeiro-ministro António Costa.

Durante largos minutos, a tarja, ladeada por outras menores, em preto, como forma de luto, foi sacudida pelos adeptos, enquanto se entoavam os cânticos contra o rival Benfica e novo campeão nacional, sob o aplauso da generalidade dos adeptos presentes no estádio.

Em comunicado, a APAF disse que "não pode deixar de repudiar a tarja" e fala "em leviandade com que a culpa do insucesso desportivo é caracterizada e personificada", considerando-a "mais um exemplo da falta de cultura desportiva patente no futebol em Portugal".