33 pessoas detidas até ao início da final da Taça de Portugal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 33 pessoas até ao início do encontro entre o Sporting e o FC Porto, da final da Taça de Portugal de futebol, que se está a disputar no Estádio Nacional, em Oeiras.

Sobre o atraso da entrada de alguns adeptos, Ana Carvalho disse que se deveu ao facto de os adeptos terem retardado a sua própria entrada.

"As portas foram abertas às 14:45. Não houve grande afluência nessa altura, mas sim antes do início da partida. Não dependeu do trabalho da Polícia de Segurança Pública, mas sim de os próprios adeptos terem retardado a própria entrada", assumiu.