Portugal já prepara final da Liga das Nações

Depois de vencer a Suíça na meia-final da prova europeia, a seleção nacional já começou o trabalho de preparação para o jogo da final, com Fernando Santos a realizar um treino, no Estádio do Bessa, com os jogadores que não foram titulares, enquanto que o 11 que jogou de início ficou no hotel a realizar trabalho de recuperação.

Depois de se lesionar na segunda parte do encontro, o defesa Pepe vai falhar a final de domingo. Por outro lado, Danilo volta às opções de Fernando Santos, uma vez que já cumpriu o jogo de castigo.

O adversário de Portugal será conhecido no jogo de hoje entre a Holanda e a Inglaterra, às 19:45, no Estádio D. Afonso Henriques.