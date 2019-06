Neymar vai parar um mês devido a entorse no tornozelo direito

O futebolista internacional brasileiro Neymar vai ficar um mês parado, devido a lesão contraída na quarta-feira no jogo particular da seleção 'canarinha' com o Qatar.

"Hoje os médicos Laurent Aumont e Gerard Saillant avaliaram a situação de Neymar e diagnosticaram uma entorse do ligamento lateral do tornozelo direito sem indicação cirúrgica", revelou o Paris Saint-Germain, em comunicado.

A estrela do 'escrete' saiu lesionado aos 16 minutos do encontro em Brasília, que os anfitriões venceram por 2-0.

"O tratamento desta lesão será articulado em torno da reabilitação funcional, por isso o seu regresso deve decorrer dentro de quatro semanas", acrescenta a nota.

Neymar está a contas com a justiça brasileira que o convocou para um interrogatório devido à investigação relacionada com a divulgação na internet de imagens íntimas de uma mulher que o acusa de violação.



Lusa