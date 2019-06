"O único desejo que tenho é que este caso acabe o mais rápido possível"

Neymar voltou a reiterar a inocência no caso em que é acusado de violação pela modelo Najila Trindade. O craque brasileiro foi ouvido por mais de três horas numa delegacia em São Paulo. O jogador refutou todas as acusações. Cá fora, agradeceu o apoio do fãs e disse que, mais cedo ou mais tarde, a verdade vem ao de cima.