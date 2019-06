Judoca Rochele Nunes a caminho das medalhas nos Jogos Europeus

A judoca Rochele Nunes apurou-se hoje para os quartos de final na categoria de +78 kg nos II Jogos Europeus e é a única portuguesa 'sobrevivente' no terceiro dia de competição.

Rochele Nunes, que venceu dois combates, frente à húngara Mercedesz Szigetvari e à turca Kayra Sayit, ambas por 'ippon', tem a garantia de estar no caminho das medalhas: se vencer o terceiro está nas meias-finais, se perder cai para a repescagem.

Mais cedo, Patrícia Sampaio e Yahima Ramirez não conseguiram superar as primeiras oponentes nos -78 kg, situação similar à de Tiago Rodrigues, nos -90 kg, enquanto o 'olímpico' Jorge Fonseca ainda fez um segundo combate.

O judoca do Sporting, oitavo do mundo e campeão europeu por clubes, venceu na estreia o romeno Luca Kunszabo, por 'waza-ari', mas foi batido pelo russo Arman Adamian, 27.º do 'ranking' mundial, por 'ippon'.

A melhor prestação do judo português nos Jogos Europeus, que coincidem com o Europeu da modalidade, aconteceu no sábado, no primeiro dia da competição individual, em que Telma Monteiro, nos -57 kg, chegou à 13.ª medalha em 13 participações na prova.

Telma, que conta ainda com cinco medalhas de ouro e uma de prata, somou o sétimo bronze em Europeus, num dia em que Catarina Costa também esteve em destaque, terminando os -48 kg no quinto lugar.

Lusa