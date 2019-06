Portugal vence França e defronta Holanda nas "meias" da prova mista de judo

Portugal qualificou-se hoje para as meias-finais da competição mista de judo dos II Jogos Europeus, ao vencer a França, por 4-3, e vai disputar uma vaga na final frente à Holanda.

Em Minsk, Telma Monteiro (-57 kg), Rochele Nunes (+70 kg), Nuno Saraiva (-73 kg) e Anri Egutidze (-90 kg), neste caso, no desempate que valeu o quarto ponto, uma vez que o português nascido na Geórgia tinha perdido o seu primeiro combate, deram os pontos a Portugal, enquanto Bárbara Timo (-70 kg) e Jorge Fonseca (+90 kg) perderam.

Com seis atletas selecionados, em caso de empate 3-3, a categoria para o combate de desempate é sorteada, que, no caso, foi a de -90 kg, em que participou o luso Anri Egutidze.

Nas meias-finais, Portugal vai defrontar a Holanda, que venceu Roménia e Eslovénia por 4-1.

Na primeira ronda, a equipa nacional tinha afastado a Espanha por 4-2.

Em Minsk2019, Portugal, que em Baku2015 obteve 10 pódios, tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, as pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.

Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.

Lusa