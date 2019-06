Canoístas Teresa Portela e Joana Vasconcelos sextas na final de K2 200

As canoístas Teresa Portela e Joana Vasconcelos classificaram-se hoje em sexto lugar na final de K2 200 metros dos II Jogos Europeus, horas após a oitava posição no K4 500, juntamente com Francisca Laia e Francisca Carvalho.

Sob condições atmosféricas muito adversas, com chuva e forte vento, as portuguesas concluíram a prova em 46,243 segundos, a 1,462 segundos do ouro da Ucrânia, que bateu a Alemanha por 190 milésimos e a Bielorrússia por 292.

Na intempérie de Zaslavl, nos arredores de Minsk, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela tinham sido quartos classificados no K4 500 metros, a 255 milésimos do bronze, Hélder Silva oitavo em C1 200 e Francisca Laia 11.ª em K1 200.

Para concluir as provas de canoagem, falta o K1 5.000 metros de Fernando Pimenta e da jovem Sara Sotero.

Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu, em ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros, cinco de prata, pela equipa de judo, o ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, as ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e Fernando Pimenta, em K1 1.000.

Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros e Diogo Ganchinho, nos trampolins.

Com este desempenho, Portugal já superou os 10 pódios de Baku2015 e terminou na quarta-feira no 11.º lugar do quadro de medalhas, que contabiliza 36 dos 50 países participantes nos Jogos Europeus.

Lusa