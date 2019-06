O FC Porto anunciou, através do Porto Canal, que tem um pré-acordo com o futebolista japonês Nakajima para representar os azuis e brancos nas próximas cinco temporadas.

O jogador de 24 anos., que se destacou em Portugal ao serviço do Portimonense, foi contratado pelo Al-Duhail, equipa do Qatar, por 35 milhões de euros, no início de 2019.