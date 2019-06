No passado sábado, o atleta mexicano Junior Joao Malek esteve envolvido num acidente de viação que tirou a vida a duas pessoas. De acordo com a imprensa mexicana, o futebolista seguia em excesso de velocidade, o que fez com que perdesse o controlo do veículo.

As imagens do acidente em Acapulco, no México, foram divulgadas pelo jornal mexicano AM.