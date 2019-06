Fernando Pimenta pode tornar-se o atleta com mais medalhas nos Jogos Europeus

O canoísta Fernando Pimenta tornar-se hoje o atleta português com mais medalhas nos Jogos Europeus, caso seja um dos três primeiros na final de K1 5.000 metros, em Minsk, e suba ao pódio pela quarta vez.

Depois de, na quarta-feira, ter repetido a prata em K1 1000, o limiano procura escalar um degrau nos 5.000 metros, nos quais foi também segundo classificado em Baku2015.

Três medalhas têm também Telma Monteiro, que conquistou o bronze na categoria -57 kg depois de ter sido campeã há quatro anos, e que amealhuo ainda a prata por equipas, em Minsk, bem como o trio de ginastas acrobáticas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, todas na atual edição, na Bielorrússia.

No ciclismo de estrada, Portugal já tem a prata de Nelson Oliveira no contrarrelógio, e hoje será a vez de Rui Oliveira tentar surpreender na pista, na prova de 'scratch'.

O ténis de mesa masculino inicia a defesa do título coletivo, com Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro, que 'rende' João Geraldo em relação à equipa campeã de Baku.

Com o bronze no currículo, o futebol de praia joga com a Bielorrússia, desafio que ditará o seu futuro na competição, rumo às meias-finais ou afastamento na fase de grupos.

Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu em ténis de mesa e Carlos Nascimento nos 100 metros, cinco de prata, alcançadas pela equipa de judo, por Nelson Oliveira e pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1.000.

Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.Com este desempenho, Portugal ja superou os 10 pódioz de Baku e é 11.º do 'medalheiro', que contabiliza 36 dos 50 países participantes nos Jogos Europeus.

Programa dos portugueses para hoje (hora de Lisboa):

Canoagem Finais 08:20 500 David Varela/Emanuel Silva/João Ribeiro/Messias Baptista09:05 500 Joana Vasconcelos/Teresa Portela/Francisca

Laia/Francisca Carvalho12:30 C1 200 Hélder Silva12:45 K2 200 Joana Vasconcelos/Teresa Portela.14:00 K1 5000 Sara Sortero.14:30 K1 5000

Fernando Pimenta Final B12:20 K1 200 Francisca Laia

Ciclismo em Pista Corrida por pontos FMaria Martins.17:30-18:15Scratch M18:15-18:40Rui Oliveira.

Futebol de Praia Fase de Grupos17:30 Portugal-Bielorrússia

Ginástica Artística 11:00 Qualificações F Subdivisão 2 Filipa Martins.

Ténis de Mesa Equipas M 11:00 Oitavos de final Portugal -- França.18:00 Quartos de final (?)Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro.

Com Lusa