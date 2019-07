Benfica processa Ana Gomes por causa de João Félix

O Benfica vai instaurar um processo judicial contra a ex-eurodeputada Ana Gomes pelo que escreveu no Twitter acerca da transferência de João Félix para o Atlético de Madrid, anunciou hoje o clube da Luz no seu site.

No passado dia 27 de junho de 2019, através de um comentário publicado na rede social Twitter, a Dr.ª Ana Gomes, ex-eurodeputada, objetivamente conotou a venda do atleta do Sport Lisboa e Benfica, João Félix, com uma operação de lavagem de dinheiro/branqueamento de capitais.