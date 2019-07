Keizer chama 23 para jogo com Club Brugge, sem Matheus Pereira

O treinador do Sporting, o holandês Marcel Keizer, convocou esta quinta-feira os 23 jogadores disponíveis para o jogo particular com o Club Brugge, marcado para sexta-feira, na Bélgica, numa lista sem Matheus Pereira.

Rafael Camacho, Ivanildo, Ristovski, Rosier e Battaglia ficaram de fora das opções do técnico 'leonino', por lesão, enquanto Acuña e Coates, que estiveram na Copa América, ainda não regressaram ao clube.

A lista de convocados foi divulgada após o treino de hoje da equipa 'leonina', que contou com a presença do jovem defesa central João Silva, de 20 anos, que alinha na formação de sub-23.

O Sporting, terceiro classificado na edição 2018/19 da I Liga, vai defrontar o Club Brugge, vice-campeão belga, em Bruges, a partir das 19:30 (horas em Lisboa).

Lista dos 23 convocados

Guarda-redes: Renan Ribeiro e Luís Maximiano

Defesas: Tiago Ilori, Luís Neto, Mathieu, Borja, Thierry Correia, Nuno Mendes, João Silva, Eduardo Quaresma e Abdu Conté

Médios: Bruno Fernandes, Eduardo Henrique, Miguel Luís, Wendel, Daniel Bragança e Idrissa Doumbia

Avançados: Vietto, Raphinha, Bas Dost, Luiz Phellype, Gonzalo Plata e Jovane Cabral.

Lusa