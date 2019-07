Sporting empata com Club Brugge e continua sem vencer na pré-época

O Sporting empatou hoje em casa do Club Brugge (2-2), com a equipa da I Liga portuguesa de futebol a ser derrotada por 4-3, no desempate por grandes penalidades.

Os golos dos belgas foram marcados por David Okerere (16 minutos) e Hans Vanaken (62), de grande penalidade, da mesma forma que Bruno Fernandes (45+2) fez o terceiro golo na pré-época, com Jovane Cabral a apontar o segundo tento dos 'leões', aos 53.

O Sporting continua sem vencer na pré-temporada, somando o segundo empate, depois da igualdade com o Club Brugge (2-2), além das derrotas com o Rapperswil-Jona (2-1) e o Estoril Praia (0-1).



Lusa