PS envia carta ao presidente do Benfica

O Partido Socialista enviou uma carta a Luís Filipe Vieira, em que se demarca das declarações de Ana Gomes sobre a transferência de João Félix para o Atlético de Madrid.



No documento a que a SIC teve acesso, o partido dirige-se a Vieira na condição de Presidente do Benfica e diz que não tomou qualquer posição institucional sobre o assunto. Diz ainda que a posição da ex-eurodeputada é pessoal e não vincula o PS.



A carta é assinada pelo presidente do partido, Carlos César.