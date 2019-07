Sul-coreanos estão revoltados com Cristiano Ronaldo

Os fãs de futebol da Coreia do Sul vão avançar com uma ação judicial contra a agência The Fasta, que organizou o encontro de sexta-feira entre a Juventus com uma equipa sul-coreana. Em causa está a ausência de Cristiano Ronaldo, que se recusou a entrar em campo.

Segundo a K-League - liga de futebol sul-coreana -, teria ficado acordado com o clube italiano que o jogador português seria utilizado no jogo durante 45 minutos. Porém, Ronaldo acabou por não entrar em campo e defraudar as expetativas dos fãs.

A presença do jogador português neste encontro fez com que os bilhetes esgotassem em poucas horas e fossem vendidos a um preço inflacionado. De acordo com a BBC, alguns bilhetes foram colocados à venda por mais de 300 euros.

Os fãs, que começaram a gritar o nome de Lionel Messi em forma de protesto, estão agora a pedir uma indemnização à empresa que organizou a partida amigável.

Robin Chang, CEO da The Fasta, disse que só descobriu que Ronaldo não ia jogar aos dez minutos da segunda parte.

"Quando fui discutir com Nedved, o vice-presidente da Juventus, tudo o que ele me disse foi 'eu gostaria que o Ronaldo jogasse, mas ele não quer. Desculpe, não há nada que eu possa fazer'", contou à BBC.

No estádio estavam mais de 60 mil fãs que, para além do processo judicial, têm utilizado as redes sociais para expressar a desilusão após a ausência do ídolo.