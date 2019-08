O FC Porto inscreveu Casillas no campeonato com a camisola número 1.

O guarda-redes, que no fim da época sofreu um enfarte do miocárdio, aparece no site oficial da Liga e do FC Porto para a próxima época.

É certo que Casillas não anunciou o fim da carreira desportiva, mas comunicou que iria fazer parte da estrutura do clube. Com esta inscrição, levanta-se a possibilidade de Casillas regressar à baliza azul e branca.