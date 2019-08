Flamengo de Jorge Jesus assume liderança no Brasil

O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, assumiu no domingo a liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao vencer o Ceára, em Fortaleza, por 3-0, em jogo da 16.ª jornada.

A terceira vitória seguida do Flamengo no campeonato começou a ser construída com golos do central espanhol Pablo Marí, aos 22 minutos, do avançado Gabriel, aos 35, na primeira parte, e fechou com uma bicicleta do uruguaio Arrascaeta (90+7).

Gabigol, ex-jogador do Benfica, consolidou o estatuto de melhor marcador da Série A, com 12 tentos.

O triunfo no Castelão, após vitórias sobre Grêmio e Vasco da Gama, coloca o rubro-negro no topo da classificação, com 33 pontos, em igualdade com o Santos, que se deixou apanhar na frente devido ao empate em casa com o Fortaleza (3-3), também no domingo.

O Palmeiras, com menos um jogo, segue na terceira posição, com 30 pontos, tantos quantos tem o São Paulo, quarto classificado, que foi batido pelo Vasco da Gama (2-0) no Rio de Janeiro e perdeu o contacto com o Flamengo.

A equipa de Jorge Jesus fez um bom ensaio para a segunda mão dos quartos de final da Taça Libertadores, que se realiza na quinta-feira no terreno do Internacional, onde o Flamengo defende a vantagem de 2-0 conseguida em casa.

A equipa de Porto Alegre, sétima no Brasileirão, perdeu na visita ao Goiás (2-1).

Lusa