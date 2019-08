Benfica teve duelos equilibrados com Zenit e Lyon e nunca defrontou Leipzig

O Benfica tem um histórico equilibrado perante os russos do Zenit e os franceses do Lyon e estreia-se diante dos alemães do Leipzig no grupo G da Liga dos Campeões de futebol, ditou esta quinta-feira o sorteio no Mónaco.

As águias e o conjunto de São Petersburgo apresentam três vitórias para cada lado e sete golos marcados nos seis confrontos diretos entre si, que arrancaram em 2012, nos oitavos de final da principal prova de clubes europeus, com o Benfica a perder o jogo da primeira mão na Rússia, por 3-2, mas a garantir o apuramento na Luz com um triunfo por 2-0.

Quatro anos depois, os dois clubes reencontraram-se no mesmo patamar da liga milionária e o desfecho reverteu-se a favor dos encarnados, graças a duas vitórias tangenciais (1-0 e 2-1) sobre o conjunto então orientado por André Villas-Boas.

Pelo caminho, na temporada 2014/15, o Zenit mediu forças com o Benfica na fase de grupos e saiu por cima nos dois confrontos (2-0 e 1-0), seguindo para a Liga Europa como terceiro colocado do grupo C.

Num olhar global, os encarnados têm boas memórias da Rússia, onde registaram oito triunfos, três igualdades e sete desaires nos 18 duelos com equipas locais, ao passo que o equilíbrio predomina no historial de confrontos com o Olympique Lyon.

Os dois emblemas cruzaram-se em 2010, no decurso da fase de grupos da Liga dos Campeões, com um triunfo para cada lado: o Benfica saiu vitorioso em casa (4-3), mas derrapou em solo francês (2-0) e foi relegado para a Liga Europa, competição em que se manteve até à meia-final.

Em 26 encontros com conjuntos franceses, as águias venceram metade e somaram seis empates e sete derrotas.

Já o RasenBall Leipzig será a 16.ª formação alemã a cruzar-se com o Benfica nas provas europeias, num historial de má memória para os encarnados, com 14 vitórias, 14 empates e 20 derrotas em 48 encontros.





Lusa