Benfica no grupo G como Zenit, Lyon e Leipzig

O Benfica vai defrontar os russos do Zenit São Petersburgo, os franceses do Olympique Lyon e os alemães do Leipzig, no grupo G da Liga dos Campeões de futebol, ditou hoje o sorteio realizado no Mónaco.

Grupo A

Paris Saint-Germain (França)

Real Madrid (Espanha)

Club Brugge (Bélgica)

Galatasaray (Turquia)

Grupo B

Bayern de Munique (Alemanha)

Tottenham (Inglaterra)

Olympiacos (Grécia)

Crvena Zvezda (Sérvia)

Grupo C

Manchester City (Inglaterra)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Dinamo Zagreb (Croácia)

Atalanta (Itália)

Grupo D

Juventus (Itália)

Atlético de Madrid

Leverkusen (Alemanha)

Lokomotiv de Moscovo (Rússia)

Grupo E

Liverpool (Inglaterra)

Napolés (Itália)

Salzburg (Áustria)

Genk (Bélgica)

Grupo F

Barcelona (Espanha)

Dortmund (Alemanha)

Internazionale (Itália)

Slavia Praga (República Checa)

Grupo G



Zenit (Rússia)

Benfica (Portugal)

Lyon (França)

Leipzig (Alemanha)



Grupo H

Chelsea (Inglaterra)

Ajax (Holanda)

Valência (Espanha)

Lille Olympique (França)