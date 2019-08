Treinador do Leipzig fala em "adversários fortes" no grupo do Benfica

O treinador do Leipzig, Julian Nagelsmann, admitiu esta quinta-feira que os adversários do grupo G da Liga dos Campeões de futebol, entre os quais o Benfica, são "fortes" e testarão os limites do conjunto alemão.

"Este grupo tem adversários realmente fortes e estádios fantásticos. Queremos progredir na Liga dos Campeões, mas essas equipas vão-nos testar. Precisamos de dar tudo o que temos", alertou o técnico germânico, em reação ao sorteio da principal prova de clubes europeus, que colocou o Leipzig frente aos campeões portugueses, aos russos do Zenit de São Petersburgo e aos franceses do Olympique Lyon.

O defesa húngaro e capitão Willi Orban falou num "grupo equilibrado", mas acredita que a formação alemã pode ultrapassar pela primeira vez a fase de grupos da liga 'milionária', depois da estreia na temporada 2017/18, na qual obteve a terceira posição do grupo G, com sete pontos, a três do FC Porto, e foi relegada para a Liga Europa.

Já o diretor-executivo Oliver Mintzlaff abordou o sorteio como "enganoso", justificando que o grupo G concentra "as melhores equipas dos respetivos países" e o Leipzig necessitará de se "esforçar o máximo possível" para acalentar esperanças no apuramento para os oitavos de final.

A fase de grupos da Liga dos Campeões arranca em 17 de setembro e termina em 11 de dezembro.

Lusa