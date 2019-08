Luisão admite "grupo de extrema dificuldade" na Liga dos Campeões

O antigo futebolista Luisão, que representou o Benfica no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, considerou esta quinta-feira que as águias defrontarão equipas de "extrema dificuldade", mas sublinhou a ambição de avançar na prova.

"É um grupo muito equilibrado, de extrema dificuldade para nós, com boas equipas. O Lyon tem o Juninho [Pernambucano] como diretor técnico, que é meu amigo e é sempre bom defrontar equipas em que temos amigos. Com o Leipzig ainda não tive grande contacto e o Zenit é uma equipa que já conhecemos. A nossa luta com a Rússia no ranking [da UEFA] mostra a qualidade do futebol russo", analisou o antigo capitão dos 'encarnados', em declarações à BTV.

Sublinhando que a Liga dos Campeões "tem vindo a ser um objetivo" para o Benfica, Luisão atesta que os duelos com os russos do Zenit, os franceses do Lyon e os alemães do Leipzig relativos ao grupo G da prova 'milionária' servirão de oportunidade para os campeões nacionais se consolidarem na elite do futebol europeu.

"Temos sempre a ambição de vencer os jogos e garantir a passagem para os oitavos de final. Esta é uma forma de o Benfica criar alicerces na 'Champions League' e na Europa do futebol", concluiu.

A fase de grupos da Liga dos Campeões arranca em 17 de setembro e termina em 11 de dezembro.



Lusa