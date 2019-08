Cristiano Ronaldo veio a Lisboa mudar o testamento

Darko Vojinovic

Com um património avaliado em 300 milhões de euros, Cristiano Ronaldo é um dos homens mais abonados do planeta, se juntarmos o salário de 30 milhões por ano que recebe no clube italiano da Juventus, mais as verbas avultadas que arrecada da publicidade.

Segundo o jornal desportivo ABC, Cristiano veio a Lisboa alterar o testamento de 2017 onde ainda não consta Georgina Rodríguez, a atual companheira do português de 25 anos.

A relação já existia há dois anos, mas, agora, com uma filha em comum e outros três herdeiros diretos, as mudanças no testamento do craque parecem inevitáveis.

O jornal espanhol não dá muitos mais pormenores do testamento, mas dá como certo que a mãe de Cristiano, Dolores Aveiro permanece como a administradora principal da fortuna do jogador.

Para além dos filhos e da companheira Cristiano Ronaldo terá ainda herança estipulada para a família alargada incluindo sobrinhos que só têm direito a mexer nos bens a partir dos 18 anos.

Ainda segundo o jornal desportivo, Cristiano Ronaldo vem frequentemente a Lisboa e numa das últimas visitas terá reunido com os advogados no hotel que lhe pertence na Avenida da Liberdade, o Pestana CR7, no coração da capital portuguesa