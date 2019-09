Bruno Fernandes de regresso aos treinos do Sporting

Os futebolistas internacionais Bruno Fernandes, Cristian Borja, Luís Maximiano e Miguel Luís já integraram hoje o treino do Sporting, depois de terem estado em representação das respetivas seleções nacionais.

Os internacionais trabalharam pela primeira vez sob a orientação de Leonel Pontes, treinador dos sub-23 do clube que substituiu o holandês Marcel Keizer na semana passada, quando os jogadores já estavam nas seleções.

O Sporting, que prepara a visita de domingo ao Boavista, para a quinta jornada da I Liga, contará igualmente na sessão da tarde com Sebastián Coates, Marcos Acuña, Idrissa Doumbia e Gonzalo Plata, que estiveram também nas seleções.

Fora dos trabalhos de hoje esteve o guarda-redes brasileiro Renan Ribeiro, autorizado, por ter sido pai.

Stefan Ristovski e Jovane Cabral continuam a recuperar de lesões e fizeram tratamento e treino condicionado, enquanto o avançado Fernando prossegue um programa de readaptação ao esforço.

O Sporting defronta no domingo no Estádio do Bessa o Boavista, a partir das 20:00, e quatro dias depois, na quinta-feira, visita os holandeses do PSV Eindhoven, na primeira jornada do grupo D da Liga Europa.

