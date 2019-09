Frederico Morais apurado para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020

O português Frederico Morais garantiu hoje um lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, ao assegurar que vai terminar os Mundiais de surf, a decorrem em Miyazaki, no Japão, como o melhor europeu.

Frederico Morais, que perdeu na sexta ronda e foi relegado para as repescagens, beneficiou da eliminação do alemão Leon Glatzer, do espanhol Vicente Romero e do italiano Angelo Bonomielli, que eram os outros europeus ainda em competição.

Desta forma, 'Kikas', de 27 anos, assegurou a presença em Tóquio2020, no que vai ser a estreia da modalidade em Jogos Olímpicos.

Na jornada de hoje, e depois de na véspera ter ultrapassado as rondas três, quatro e cinco, Frederico Morais foi afastado na sexta, ao ser terceiro, com 12,83 pontos, atrás dos norte-americanos Kolohe Andino, número 3 mundial, com 14,00, e Kelly Slater, que havia batido na quarta, que somou 15,66.

Andino e Slater, 11 vezes campeão mundial, vão disputar a sétima eliminatória face aos brasileiros Gabriel Medina e Ítalo Ferreira.

Por seu lado, o português foi relegado para a 10.ª ronda das repescagens, na qual vai defrontar, no domingo, o indonésio Rio Waida e o japonês Shun Murakami, que lutam pela vaga asiática nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Nas repescagens, também ainda estão o marroquino Ramzi Boukhiam, o brasileiro Filipe Toledo e o neozelandês Billy Staimand, que se defrontam igualmente na 10.ª ronda.

Quanto aos europeus que ainda estavam em prova (Glatzer, Romero e Bonomielli), foram todas afastados na oitava ronda das repescagens.