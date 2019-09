Os atletas portugueses já qualificados para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020

Lista de atletas qualificados e quotas conquistadas por Portugal para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que se realizam de 24 de julho a 09 de agosto de 2020:

Atletismo (5):

- Masculinos:

João Vieira: 50 km marcha (3:46.28 horas).

Pedro Pichardo: Triplo salto (17,47 metros).

- Femininos:

Carla Salomé Rocha: Maratona (2:24.47 horas).

Evelise Veiga: Triplo salto (14,42 metros).

Patrícia Mamona: Triplo salto (14,37 metros).

Canoagem (6):

- Masculinos:

Fernando Pimenta (Quota garantida com o 3.º lugar em K1 1000 nos Mundiais de Szeged, Hungria).

Emanuel Silva (Quota garantida com o 6.º lugar em K4 500 nos Mundiais de Szeged, Hungria).

João Ribeiro (Quota garantida com o 6.º lugar em K4 500 nos Mundiais de Szeged, Hungria).

Messias Baptista (Quota garantida com o 6.º lugar em K1 500 nos Mundiais de Szeged, Hungria).

David Varela (Quota garantida com o 6.º lugar em K1 500 nos Mundiais de Szeged, Hungria).

- Femininos:

Teresa Portela (Quota garantida com o 8.º lugar em K1 200 nos Mundiais de Szeged, Hungria).

Hipismo (4):

- Ensino: Maria Caetano, Rodrigo Torres, João Miguel Torrão e Duarte Nogueira.

Natação (5):

- Masculinos:

Gabriel Lopes: 200 m estilos (1.58,59 minutos).

Alexis Santos: 200 m estilos (1.58,19).

- Femininos:

Tamila Holub: 1.500 m livres (16.20,51).

Diana Durães: 1.500 m livres (16.31,16).

Ana Catarina Monteiro: 200 m mariposa (2.08,40).

Surf (1):

- Masculinos:

Frederico Morais (melhor europeu nos Mundiais de 2019)

Ténis de mesa (1):

- Femininos:

Fu Yu (finalista dos Jogos Europeus)

Tiro com armas de caça (1):

- Masculinos:

João Paulo Azevedo: fosso olímpico (2.º Taça do Mundo de Lahti)

Vela (2):

- Masculinos:

49er: Quota garantida por Jorge Lima e José Luís Costa (Campeonato do Mundo Classes Olímpicas em Aarhus, Dinamarca).

