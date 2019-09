Três sub-23 em treino do Sporting com muitas ausências

O Sporting cumpriu este sábado um treino de preparação para a receção de segunda-feira ao líder Famalicão, da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa sessão com três jogadores dos sub-23.

Pedro Mendes, que marcou quinta-feira o segundo golo dos 'leões' na derrota por 3-2 no reduto do PSV Eindhoven, para a Liga Europa, mas não está inscrito na I Liga, Matheus Nunes e Loide Augusto foram os jogadores chamados pelo treinador Leonel Pontes.

Estes futebolistas fizeram face às ausências de Rosier, Coates, Bruno Fernandes, Acuña, Vietto e Bolasie, que realizaram "treino específico de recuperação no ginásio", de acordo com o sítio oficial do conjunto 'leonino'.

Por seu lado, Ristovski fez "tratamento e treino condicionado", Luiz Phellype realizou "tratamento, seguido de ginásio e treino condicionado" e Fernando "continua a seguir um programa de readaptação ao esforço".

A formação lisboeta volta a treinar no domingo, pelas 10:30, a porta fechada, na Academia Sporting, em Alcochete, seguindo-se, pelas 13:00, no mesmo local, a conferência de imprensa com o treinador Leonel Pontes.

No embate face aos famalicenses, os 'leões', com três jogos sem vencer em todas as provas, não contam com o 'capitão' e melhor marcador Bruno Fernandes, que foi expulso na última jornada do campeonato, no empate 1-1 com o Boavista, no Bessa.

Cumpridas cinco rondas, o Sporting segue no quinto lugar da I Liga de futebol, com oito pontos, contra 13 do líder isolado Famalicão, que visita o Estádio José Alvalade, em Lisboa, na segunda-feira, num embate marcado para as 21:00.

Lusa