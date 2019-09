No final da partida, Leonel Pontes reconheceu que a tática falhou e contribuiu para a derrota do Sporting. Já o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, assumiu que o Sporting é uma equipa difícil mas ainda assim atribuiu mérito à equipa.

O Famalicão lidera a classificação da Primeira Liga de futebol sem derrotas.