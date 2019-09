Plantel do Sporting regressa em pleno para preparar jogo com o Rio Ave

O plantel de futebol do Sporting regressou esta quarta-feira em pleno aos treinos, para preparar o jogo da Taça da Liga, depois de na terça-feira os titulares frente ao Famalicão terem realizado apenas trabalho de recuperação.

O defesa Ristovski, que fez treino condicionado, e o avançado Fernando, a cumprir um programa de readaptação, são os únicos jogadores fora dos planos do técnico Leonel Pontes, depois da na terça-feira Luiz Phellype ter voltado ao trabalho sem limitações.

O Sporting, que na segunda-feira perdeu por 2-1 na receção ao líder Famalicão, para a I liga, prepara o encontro de quinta-feira com o Rio Ave, do Grupo C da Taça da Liga.

Esta quarta-feira, às 17:00, o treinador Leonel Pontes e o avançado Vietto farão a antevisão do encontro com os vilacondenses, em declarações ao canal televisivo do clube.

Na quinta-feira, os 'leões' treinam na Academia do clube, em Alcochete, pelas 11:00, tendo em vista o jogo com o Rio Ave, agendada para as 20:00, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

