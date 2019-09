Jovane Cabral detido por conduzir sem carta de condução

EM ATUALIZAÇÃO

Jovane Cabral foi apanhado pela PSP a conduzir sem carta de condução. O jovem jogador do Sporting foi detido e levado para a esquadra de Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas. O jogador vai ser alvo de um processo disciplinar e arrisca castigo pesado.

Jovane Cabral foi um dos convocados do clube de Alvalade para o jogo frente ao Rio Ave, da Taça da Liga.



O Sporting, detentor do troféu, iniciou a fase de grupos da Taça da Liga de futebol com uma derrota na receção ao Rio Ave por 2-1, em jogo da primeira jornada do grupo C da prova.