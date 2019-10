Na última jornada do campeonato passado, o treinador do FC Porto e o guarda-redes do Sporting envolveram-se e Sérgio Conceição chegou mesmo a atingir Renan no rosto.

Mais de cinco meses depois, o Conselho de Disciplina arquiva o processo de inquérito por entender que não existem fundamentos para instauração de um procedimento disciplinar a qualquer um dos intervenientes.