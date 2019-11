Bruno de Carvalho acredita que Jorge Jesus vai ganhar o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores, mas considera que o atual treinador do Flamengo está a perder a humildade de quando chegou ao Brasil.

Depois do primeiro dia do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, o ex-presidente do Sporting pediu dispensa das próximas sessões e esteve esta terça-feira em Coimbra numa palestra, onde, no final, comentou o trabalho de Jorge Jesus no Brasil.