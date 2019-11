Flamengo celebra com os adeptos no Rio de Janeiro

O Flamengo e Jorge Jesus foram recebidos este domingo por uma multidão de adeptos, em total euforia, no Rio de Janeiro, Brasil.

A festa não parou desde que, no sábado, o Flamengo conquistou a Taça dos Libertadores, ao vencer o River Plate, no Peru.

A festa

Mas antes de chegarem ao Brasil, a festa de jogadores e equipa técnica aconteceu no relvado do estádio do Peru e, depois, nos balneários.

O Flamengo mostrou o grau de felicidade pela conquista do troféu, tanto que até Jorge Jesus foi agarrado e lançado ao ar. Afinal, foi ele que trouxe a mudança que permitiu conquistar um troféu que escapava ao Flamengo há quase quatro décadas.



No Rio de Janeiro, os flamenguistas começaram a comemorar logo após o apito final do jogo.

A festa começou no Maracanã, onde mais de 40 mil adeptos foram ao delírio nas bancadas do estádio mais emblemático da cidade, e passou depois para as ruas do Rio de Janeiro, que acabaram pintadas de preto e vermelho.

Em Portugal, também houve festa. Os flamenguistas invadiram as Docas de Alcântara para celebrar a conquista.

A chegada ao Brasil

A chegada da equipa carioca este domingo ao Brasil parecia que ia demorar. O voo com o Flamengo atrasou-se duas horas e chegou ao aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro às 11:00, 14:00 em Lisboa.

O repórter Nuno Luz acompanhou a festa dos adeptos no Rio de Janeiro no momento da chegada da equipa.



Nas redes sociais começaram a ser partilhadas várias fotografias da equipa e da Taça dos Libertadores dentro do avião, inclusive uma fotografia com um dos jogadores a dormir abraçado ao título.

À saída do voo, Gabigol, o herói do jogo, destacou o trabalho conjunto da equipa. O jogador foi o marcador dos dois golos que deram a vitória ao Flamengo.

Já o avançado Éverton Ribeiro mostrou a taça. Quando questionado sobre se era pesada, o avançado respondeu apenas que tinha o "peso do sucesso".

Mensagens de felicitações a Jorge Jesus multiplicam-se nas redes sociais

Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens a congratular Jorge Jesus pela vitória na Taça dos Libertadores.

Do Presidente da República ao atual treinador do Sporting - que enviou uma mensagem mais emotiva -, todos reconheceram a importância da vitória do técnico português.

"Tenho muito orgulho em ser português"

Na conferência de imprensa após o jogo, Jorge Jesus reconheceu que na primeira meia-hora o River Plate "tirou o Flamengo do jogo", mas disse que depois a equipa brasileira fez "tudo para ser feliz".

O treinador falou numa vitória do povo brasileiro, mas também do povo português: "eu sei o empenho e entusiamo que eles puseram nesta final".