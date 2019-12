Atletas russos podem participar em competições mundiais com uma condição

A Rússia está proibida de participar em todas as competições mundiais, durante quatro anos. Atletas e seleções russas estão fora dos Jogos Olímpicos do próximo ano e do Mundial de Futebol de 2022.

Atletas russos que provem não estar envolvidos nos esquemas de doping poderão participar, mas representando uma bandeira neutra.

O Governo de Moscovo diz que há uma "histeria anti-Rússia" na decisão da Agência Mundial Antidoping, que foi conhecida esta segunda-feira.

As suspeitas de que as autoridades russas adulteravam dados não são de agora e já tiveram várias implicações no passado.