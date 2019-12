Benfica goleia Famalicão por 4-0

O Benfica somou hoje a 11.ª vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, ao golear por 4-0 na receção ao Famalicão, em jogo da 14.ª jornada.

O brasileiro Carlos Vinícius, aos 39 minutos, assinou o seu 11.º remate certeiro na competição, antes de Pizzi o igualar na lista de melhores marcadores, com golos aos 48 e 63, e de o também brasileiro Caio Lucas fixar o resultado final, aos 89.



Com este triunfo, o líder e campeão Benfica aumentou provisoriamente a vantagem para sete pontos sobre o FC Porto, que recebe o Tondela, na segunda-feira, enquanto o Famalicão permanece no terceiro lugar, com 24, mas ao alcance do Sporting, que, também na segunda-feira, visita o Santa Clara.

No primeiro duelo do dia, um autogolo de Idris, no primeiro minuto, deu a vitória ao Marítimo por 1-0 na receção ao Boavista, que jogou em inferioridade durante quase toda a segunda parte do jogo, por expulsão do peruano Gustavo Dulanto.



O golo na própria baliza do senegalês, aos 35 segundos do encontro, permitiu aos madeirenses regressarem às vitórias, após seis jogos, naquele que foi o primeiro triunfo do treinador José Gomes no comando dos insulares.



O segundo triunfo caseiro do Marítimo, que subiu provisoriamente ao 12.º lugar com 15 pontos, correspondeu ao segundo desaire seguido do Boavista, que segue em nono com 18 pontos.



Ainda hoje, o Vitória de Setúbal, 11.º com 16 pontos, recebe o Desportivo das Aves, 18.º e último com seis.