Bruno Lage diz que novo relvado da Luz ajudou ao bom desempenho da equipa

O Benfica colocou-se provisoriamente com sete pontos de vantagem sobre o FC Porto na liderança da I Liga de futebol, após receber e golear o Famalicão, por 4-0, com um "bis" de Pizzi, na 14.ª jornada. João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, reconheceu a superioridade do Benfica. Já Bruno Lage diz que a equipa está a jogar melhor futebol desde que foi trocado o relvado do Estádio da Luz.