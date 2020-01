Klopp não poupa nos elogios a Minamino

Na antevisão do encontro do Liverpool frente ao Sheffiel United para a Liga inglesa, Juergen Klopp elogiou o japonês Takumi Minamino, a mais recente contratação do Liverpool no mercado de inverno.

O treinado alemão, que ainda não pode contar com o jogador para o encontro desta noite, por não estar inscrito, admitiu que ainda não sabe onde o "encaixar" no sistema tático da equipa, mas que o futebolista tem muita "autoconfiança".

O Liverpool segue em primeiro lugar da Liga inglesa, com 10 pontos de diferença do segundo classificado, no entanto tem menos dois jogos.