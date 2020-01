Com a forte possibilidade de Bruno Fernandes deixar o Sporting para os ingleses do Manchester United, neste mercado de inverno, surgem elogios e conselhos de antigos jogadores do clube de maneira a que os Red Devils não deixem fugir a oportunidade na contratação do português.

Paul Parker, que jogou 146 encontros e ganhou três títulos de campeão inglês pelo United, nos anos 90, não teve dúvidas em considerar que "Bruno Fernandes é tecnicamente melhor do que qualquer jogador do United, a jogar no meio campo, com exceção de Mata".

Pedro Nunes

Numa entrevista ao podcast inglês " WeAreTheBusbyBoys", o antigo defesa de 55 anos considerou que apesar de Bruno Fernandes ter saído da Liga italiana, uma das cinco melhores ligas de futebol no mundo, e estar a jogar em Portugal aos 25 anos, tais pormenores "não devem ser motivo de receio".