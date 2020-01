Benfica visita Alvalade com vantagem larga e invicto fora de casa

Sporting e Benfica vão disputar o 308.º dérbi lisboeta, na sexta-feira, com o líder a visitar Alvalade com uma vantagem de 16 pontos sobre os leões, no fecho da primeira volta da I Liga portuguesa de futebol.

Os encarnados entram no reduto do rival no topo da classificação, com 45 pontos e embalados por 13 vitórias seguidas no campeonato, a última das quais bastante sofrida e apenas alcançada com reviravolta no último quarto de hora, na receção ao Desportivo das Aves (2-1).

Desde a derrota caseira com o FC Porto, na terceira ronda, que as águias só sabem vencer na principal competição nacional, a qual lideram, sob perseguição dos dragões, sendo que na terça-feira conseguiram igualmente o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal, ainda que tenham passado por imensas dificuldades para eliminar o Rio Ave (3-2).

Na I Liga, a formação da Luz continua sem perder fora de casa, algo que já vem da época anterior, desde que Bruno Lage assumiu o comando da equipa.

As 16 visitas do Benfica sob o comando do técnico setubalense (nove em 2018/19 e sete no exercício atual) saldaram-se em outras tantas vitórias.

Por seu lado, os verdes e brancos, que no sábado saíram de Setúbal com um triunfo por 3-1, mantêm-se no quarto posto, com 29 pontos, a longínquos 16 de distância do Benfica e com ténues esperanças de uma eventual conquista do título, ainda que o campeonato só agora vá entrar na segunda metade.

Este será o segundo embate entre os dois rivais esta temporada, depois da goleada aplicada pelos campeões nacionais na Supertaça (5-0), em agosto.

Benfica venceu 9 dos últimos 10 dérbis contra o Sporting

O triunfo benfiquista tem sido regra nos mais recentes embates entre ambos, sendo que nos últimos 10 o Benfica venceu nove.

A única exceção neste registo recente ocorreu na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, em abril, quando o Sporting venceu o rival por 1-0, em Alvalade, com um golo do 'inevitável' Bruno Fernandes, e apurou-se para a final da prova 'rainha', anulando o desaire, por 2-1, da primeira mão.

O conjunto orientado por Silas recebe novo rival no seu reduto na primeira volta, após ter perdido o último jogo em Alvalade, diante do FC Porto (2-1), há pouco menos de duas semanas, resultado que deixou os sportinguistas ainda mais longe da liderança.

A grande dúvida no Sporting prende-se com a eventual saída de Bruno Fernandes, que tem sido fortemente associado ao Manchester United, restando saber se a saída, a confirmar-se, acontecerá antes do dérbi ou se o capitão ainda dará o seu contributo à equipa.

O central uruguaio Coates, que viu o quinto amarelo em Setúbal, vai cumprir suspensão e é ausência certa nas opções de Silas, enquanto o avançado argentino Luciano Vietto, que saiu lesionado do Bonfim, dificilmente estará à disposição do técnico leonino.

Já Bruno Lage só não deverá contar com o central Jardel, enquanto o extremo Rafa está de volta às opções, após vários meses de ausência, devido a lesão.

O 308.º dérbi entre Sporting e Benfica está agendado para sexta-feira, a partir das 21:15, no Estádio de Alvalade.